塞爾維亞女排球員做出瞇瞇眼動作嘲笑泰國隊。（翻攝自網路）

塞爾維亞女排隊的「老毛病」又犯了，他們在今年的世界女排聯賽對泰國隊做出「拉眼角」的歧視亞洲人動作，逼得塞爾維亞排球協會出來道歉。某一球在泰國女將失手之後，塞爾維亞女將德約戴維琪(Sanja Djurdevic)在鏡頭前表演「瞇瞇眼」，塞爾維亞排協聲明：「對於在塞爾維亞與泰國比賽中發生的這起事件，我們非常難受，很不幸德約戴維琪做出了這個手勢。」

WHO THOUGHT THIS WAS A GOOD IDEA?



Serbian Women's Volleyball Team Strikes Ill-Advised Pose https://t.co/d8KJndX76x h/t @BurnItDownPod — Shireen Ahmed (@_shireenahmed_) May 30, 2017

令人傻眼的是塞爾維亞排協的奇怪論調，他們聲稱那個手勢並非種族歧視，那只是德約戴維琪要表達「我們再來要像對手那樣好好防守」。言下之意，她就是以「瞇瞇眼」來描述泰國對手了，這還不算種族歧視？

塞爾維亞排協以「不幸」來形容整起事件，並表示「我們誠摯向泰國隊與受影響的泰國人民道歉，請大家不要過度反應！德約戴維琪也向泰國隊道歉了，這真是不幸，她從來就沒有不敬的意思。其實兩隊球員之間氣氛友善，這單純只是一個誤解。」

還好泰國球員是真的沒計較，苦主是泰國女將珊克奧(Pleumjit Thinkaow)，比賽中就是她的一次失手引來德約戴維琪嘲笑。賽後珊克奧親自上傳影片，跟德約戴維琪有說有笑，化解了兩隊的尷尬。

更離譜的是塞爾維亞2017年打敗波蘭女排的時候，她們慶祝取得世錦賽的席位（主場在日本），她們乾脆「全隊都瞇瞇眼」來個大合照，照片還被放上國際排總的官網（後來被下架）。先前還有俄國隊女排教練做拉眼角嘲笑韓國隊，以及阿根廷男排瞇瞇眼嘲笑大陸球員。

(中時新聞網)