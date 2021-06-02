本土確診人數今再度升高，救命疫苗數量不足，讓不少民眾擔憂，對此，有網友發文討論，無止境的維持三級警戒和忍痛提升至四級14天，大家會怎麼做選擇？網友們看了吵翻天，有人認為封城恐更慘，除了店家撐不住，且若沒有群體免疫，封城完疫情仍可能再起，但也有人以新加坡為例，指出封城兩周疫情明顯趨緩，台灣還留在三級警戒恐被國際笑死。

一名網友今在PTT上發文表示，目前的疫情要提升至第四級警戒或停班才可以解決了吧，第三級警戒一直無限上綱強化又無止境，造成的影響會不會比直接升四級14天還要痛？第三級無止境下去，許多店家應該都撐不住吧，並好奇詢問大家的看法。

貼文引起討論，許多網友認為提升至第四級封城的代價更高，首先不是忍痛提升第四級封城14天之後就沒事了，全世界採取封城措施的國家中，有哪些是封城14天後就什麼都解決了？且清零之後，如果沒有群體免疫，疫情也有可能再度爆發。此外，若升至四級，許多店家恐怕就沒法生存了，讓許多人生活更加困難。

但也有網友指出，新加坡跟台灣差不多時間爆發疫情，單周新增71例確診，政府立刻就下令封城，如今兩周過去，每天平均確診數不到30例，而封城措施除新加坡實施，澳洲的墨爾本也在做，如果等到未來墨爾本也解封，台灣還繼續停留在三級警戒的狀況，那真的會被國際給笑死。

(中時新聞網)