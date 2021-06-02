財政部：八大公股無花錢買高端疫苗股票 16:062021/06/02 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部指出，近日媒體報導八大公股券商買進高端疫苗股票一事，財政部嚴正澄清，財政部所屬八大公股金融事業均未動用自有資金買進高端疫苗股票，皆為公股券商接受客戶委託下單及買賣。 財政部也強調，投資人不要相信謠言，也勿再轉傳或散播錯誤資訊，以免觸法，若有人藉此意圖影響股市行情，將蒐集資料，移請主管機關調查。 國泰金：股票便宜 將進場 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 (工商 ) #高端疫苗 #財政部 #買進 #八大 #股票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 買不到疫苗怪鄰居 蔡正元：無能 10:342021/05/18 政治 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 《櫃買市場》1股1權證 18日起預收款券管制撮合 08:192021/05/18 財經 《百貨股》富邦媒決派利13元 12:342021/05/18 財經 《熱門族群》短線漲多 防疫股熄火 12:172021/05/18 財經 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 疫苗將陸續到位 蔡英文：希望七月底能提供第一波國產疫苗 12:472021/05/18 政治 影》疫情爆炸 蔡英文：疫苗會陸續到位 請大家放心 10:212021/05/18 政治 《基金》趁本波市場回跌 承接績優台股基金 09:272021/05/18 財經 京城銀董座戴誠志看好台股再站回萬七 11:132021/05/18 財經 《櫃買市場》長線投資 留意上櫃買點 08:192021/05/18 財經 財經熱門新聞 有人到處放火 台灣快完了？謝金河曝「關鍵鐵證」狠打臉 - 財經 高端跌停 8大官股偷買近7千萬？財政部回應了 - 財經 EPS跟萬海差不多 陽明、長榮只能當細漢？專家斷言更恐怖結局 - 財經 中鴻5月份出貨逼近19萬公噸 創今年單月新高 - 財經 - 工商 高端疫苗跌停鎖死 八大公股卻買超6755萬元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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