財政部指出，近日媒體報導八大公股券商買進高端疫苗股票一事，財政部嚴正澄清，財政部所屬八大公股金融事業均未動用自有資金買進高端疫苗股票，皆為公股券商接受客戶委託下單及買賣。

財政部也強調，投資人不要相信謠言，也勿再轉傳或散播錯誤資訊，以免觸法，若有人藉此意圖影響股市行情，將蒐集資料，移請主管機關調查。

(工商 )