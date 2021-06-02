新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，全台已進入三級警戒，台灣菸酒公司指出，將全力產製75％防疫酒精，包括隆田、嘉義、花蓮、台中、宜蘭等五大酒廠防疫酒精產能將全開，同時採兩班制並於假日加班生產防疫酒精，以日產20萬瓶產能估算，六月全月可供應600萬瓶防疫酒精，民眾無需恐慌也不用囤貨。

因近期新冠肺炎持續擴散，引起各國搶買酒精原料。但台灣菸酒公司強調，該公司酒精原料庫存充足，今年初才剛從國外進口酒精原料，近日也在農糧署協助下獲得約2,200公噸備用糙米，預計本周進行原料調整，以農糧署協助提供糙米為主，開始生產「有米香」的防疫酒精，雖留有淡淡米香味，但清潔防疫效果不打折，消費者可安心使用。

台灣菸酒公司也呼籲，新冠肺炎傳染途徑包括接觸傳染，民眾應記得「勤洗手」及「戴口罩」以阻擋此波病毒傳播，為便利民眾購買防疫酒精。

至於台酒的防疫酒精哪裡可買到？除台菸酒公司自有門市據點持續供應75％防疫酒精外，還有特販通路（含四大超商、全聯、家樂福、大潤發、楓康）、社區藥局、丁丁藥局、康是美、屈臣氏、宜花地區統冠及喜互惠等。

另外，台菸酒表示將同步連繫藥師公會、藥劑生工會、地區里長、超商，若熱點地區的藥局、超商或里鄰酒精不足，台菸酒將優先供貨，若有缺貨問題可盡快補足。

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(工商 )