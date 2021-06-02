永信建設（5508）受惠耘川、翡翠流域、以及R5新世紀等3個新案銷售，5月營收續衝，達3.72億元，年增209.30％，累計今年前5月營收達18.28億元，更比去年同期的5.84億元，大增213.03％。

永信建設2日公告今年5月單月營收約3.72億元，比去年期的1.20億元，年增約209.30％，累計今年前5月營收約18.28億元，比去年同期的5.84億元，年增約213.03％。

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