3大新成屋順銷 永信建設5月營收大增209％ 16:052021/06/02 工商 顏瑞田 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 永信建設（5508）受惠耘川、翡翠流域、以及R5新世紀等3個新案銷售，5月營收續衝，達3.72億元，年增209.30％，累計今年前5月營收達18.28億元，更比去年同期的5.84億元，大增213.03％。 永信建設2日公告今年5月單月營收約3.72億元，比去年期的1.20億元，年增約209.30％，累計今年前5月營收約18.28億元，比去年同期的5.84億元，年增約213.03％。 上市櫃Q1獲利 激增1.8倍 《塑膠股》陸煉油原料新課稅政策6月上路 台化受益 (工商 ) #新世紀 #月營收 #永信建設 #翡翠流域 #累計今年前 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》今年獲利看增 裕隆三車廠爬升 12:002021/05/18 財經 《科技》iCHEF：雙北餐飲業上周末業績衰退逾6成 11:262021/05/18 財經 京東物流招股 首日超購146.1倍 04:102021/05/18 全球財經 《基金》趁本波市場回跌 承接績優台股基金 09:272021/05/18 財經 《食品股》上海南僑今登A股 南僑笑咪咪 10:352021/05/18 財經 豆漿伯隱匿疫情 中市府重罰30萬 04:102021/05/18 焦點要聞 《百貨股》富邦媒決派利13元 12:342021/05/18 財經 櫃買中心永續發展債券專板 18日正式啟動 08:532021/05/18 財經 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 04:102021/05/18 財經要聞 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 10:522021/05/18 財經 《電子零件》接單滿載 博智Q2看贏Q1 10:352021/05/18 財經 財經熱門新聞 有人到處放火 台灣快完了？謝金河曝「關鍵鐵證」狠打臉 - 財經 高端跌停 8大官股偷買近7千萬？財政部回應了 - 財經 EPS跟萬海差不多 陽明、長榮只能當細漢？專家斷言更恐怖結局 - 財經 中鴻5月份出貨逼近19萬公噸 創今年單月新高 - 財經 - 工商 高端疫苗跌停鎖死 八大公股卻買超6755萬元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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