【旅遊經 編輯部報導】

常被形容愛嚼舌根、亂說話的人們，我們會稱之為長舌夫或長舌婦，而動物界的「長舌」代表，您可知道何種動物？您應該沒有想到個頭高大的長頸鹿，牠們的舌頭竟然長達50公分，牠們不僅可以輕鬆用舌頭舔到鼻頭，甚至還可以用舌頭來挖鼻孔和清潔耳朵！

長頸鹿：我們的舌頭很靈活，動作太快攝影師不好拍，下次你們自己來動物園看吧！(圖片:台北市立動物園提供)

長頸鹿吃播秀(圖片:台北市立動物園提供)

嗯呀~嗯呀~ 新鮮的樹葉實在是太好吃了(圖片:台北市立動物園提供)

戶外活動場的樹葉吊籃與長頸鹿 (圖片:台北市立動物園提供)

長頸鹿除了脖子很長之外，牠們的舌頭也比其他哺乳動物要長上許多，人類的舌頭長度平均約10公分左右，長頸鹿的舌頭則有50公分那麼長，讓牠們可以順利地採摘到生長在樹稍上的嫩芽。

大部分的動物舌頭是呈現粉紅色的，但長頸鹿的舌頭顏色為紫黑色，有一種說法是長頸鹿每天要花費長達12個小時的時間採食樹葉，舌頭長時間暴露在外面容易曬傷，於是長頸鹿便演化出紫黑色、能抵抗紫外線照射的舌頭。

住在臺北市立動物園裡的長頸鹿家族，可以品嚐到桑樹、血桐、構樹、三黃蔴和白匏子等樹葉，其中長頸鹿們最喜歡吃的是桑樹的嫩葉，每到用餐時間，桑樹葉總是最先被吃完，牠們雖然不怎麼喜歡白匏子，但不怎麼挑食的長頸鹿，還是會乖乖的將所有保育員提供的樹葉吃光光，不會浪費一丁點食物！

動物廚房為長頸鹿設計的菜單中，除了各種可食用的樹葉搭配大型草食獸常吃的精料外，還會出現少量的洋蔥呢！原來洋蔥具有能提升食慾促進消化的功能，在炎熱的夏季裡，如果家中小孩有睏倦食慾差的現象，不妨將洋蔥入菜，或許也會有不錯的成效！

在您印象中除了長頸鹿舌頭很長外，還有那些動物舌頭也很長呢？可能還包括大家印象都很深刻的變色龍、長舌果蝠、食蟻獸等外，還有那些呢？

圖片:台北市立動物園提供

(中時新聞網)