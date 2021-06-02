新竹地檢署在社群網絡發現「大家沒事不要靠近某飯店附近（後門）的疫情假訊息。（新竹地檢署提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹地檢署在社群網絡發現「大家沒事不要靠近某飯店附近（後門），現在是防疫旅館，台北送下來的」的假訊息，立即分案啟動偵查，並迅速溯源及偵查終結4件5人，並依情節輕重為緩起訴處分，喻知每人各支付緩起訴處分金2萬元。

檢方指出，5月28日發現楊女等人未進行任何查證、詢問或確認，分別在「新竹縣小客車」、「新竹市生態」與「鑽石雙星社區合購網」群組內或FB網頁，張貼上開不實訊息，經檢察官指揮新竹市警察局進行查證，確認新竹市防疫旅館並無收治確診者。

檢察官確認是疫情假訊息後，以視訊方式傳喚楊女等人到庭，考量被告等經此偵查程序，已知散播有關傳染病流行疫情謠言或不實訊息的嚴重性，及行為影響民眾對疫情訊息正確性與衛福部對疫情控管等情節，諭知各支付緩起訴處分金2萬元。

檢方再次呼籲民眾，面對傳染病應配合中央流行疫情指揮中心的各項宣導及防疫措施，對於疫情資訊應謹慎面對，切勿以訛傳訛，任意轉傳、分享、散播不實訊息，尤其對散播疫情

不實訊息的行為加重刑責，最高可處3年以下有期徒刑或併科300萬元以下罰金，民眾若發現有任何散播不實訊息，可向地檢署或警局舉發，檢方將從速從嚴積極偵辦。

(中時 )