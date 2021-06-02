本土疫情嚴峻，民眾宅家救國，讓外送量大增，因此昨（1）日一名美食APP女外送員就在臉書社團「爆怨2公社」發文，稱很多消費者放假，導致她服務區域剩下來的外送員忙翻天，加上這幾日連綿大雨，儘管「我能理解客人很餓，可是我也盡我的能力在消化單子了，平均1個小時9張單，真的也是很累」，此文一出，不少網友看了都非常感念外送員冒染疫風險，一整天努力跑單的辛勞，紛紛送上鼓勵與感謝。

根據臉書社團「爆怨2公社」該文指出，身為美食APP女外送員的原PO，近日工作爆量，忙得不可開交，因為許多消費者放假，叫餐需求暴增，又本身服務區域的外送員，很多因為怕染疫暫時停工，僅剩外送員身上因此夾了非常多訂單，即是原PO「也不願意」，可手邊就只有一大一小2個箱子，其他新人甚至只有1個大箱，「根本裝不了這麼多東西」，還是得分很多趟送餐。

有客人抱怨外送員「也太久了吧！這樣飯完全冷掉了」，讓訂單爆炸的原PO愧疚又無奈。（圖／臉書_爆怨2公社）

面對質疑「妳可以不要接這麼多張啊」原PO無奈表示，因為外送員有接單率問題，若沒有達85%，一張單就只剩30元可賺，所以若被派單，還是得接起來，否則「什麼獎勵、里程補助都拿不到，賺30$還不是淨賺，要扣除其他成本什麼的。」

有客人抱怨外送員「也太久了吧！這樣飯完全冷掉了」，讓訂單爆炸的原PO愧疚又無奈。（圖／臉書_爆怨2公社）

儘管原PO知道這是個人工作選擇，也一整天很努力消化單子，但平均1小時就要跑9張單，還是讓她快吃不消，直呼好累，最後她想呼籲叫外送餐的人不留意APP動態沒差，但「可以不要掛我電話嗎……可以不要不接電話嗎」、「因為這張單如果配送不掉，後面的客人需要多餓20分鐘……」

貼文一出，許多人出面力挺原PO，紛紛感謝外送員在疫情嚴峻時刻，為大家的三餐奔波，直呼「辛苦了！有你們真好」、「我真心感謝在這種時候還願意外出的外送人員和宅配員，真的辛苦你們了！」還有人認為外送餐點本來就不比在店內吃來得美味，萬不該嫌東嫌西，何況這也不是外送員能控制的，店家餐點、路程時間、包裝方式都是變因，不應該把錯怪在外送員，嫌他們速度慢，並直言「現在疫情關係，大家都怕死，需要外送就需要排單，不想等就自己煮」、「嫌久的人為何不自己去買？嫌的時間都買回來吃飽了」、「現在是外送不是外匯好嗎？怕飯冷掉不會自己煮」。

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(中時新聞網)