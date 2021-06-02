本土疫情不斷升溫，至今造成百餘人死亡。醫師出身的民眾黨黨主席、台北市市長柯文哲，連日在記者會中對衛福部部長陳時中開砲，儼然成為「逆時中教主」，聲勢也隨之暴漲，熱度狂掃各大媒體平台；反觀「綠營太子」桃園市市長鄭文燦聲勢不斷落後，未來要想趕上柯恐怕是一場極大的挑戰。

根據香港媒體《中評社》2日評論指出，柯文哲YouTube防疫記者會影片，從初始的19日收看人數的2、3萬，一直到5萬、10萬次觀看，成長相當迅速；柯臉書粉絲也從190萬出頭新增至198萬，顯見柯的「逆時中」所帶來的政治聲量，甚至可望讓他重迎高峰。

不僅如此，「網路溫度計」5月24日到5月31日的聲量統計中，柯文哲網路文章有近45萬篇，正面聲量13%、負面25%、中立62%；新北市市長侯友宜則有14.6萬篇，正面聲量12%、中立62%、負面26%；而鄭文燦僅26579篇，正面聲量10%、中立65%、負面25%，遠遠落後柯。

評論表示，鄭文燦雖在1日宣布「桃園市美容、美髮、美甲業從4日起停業10天」，引起許多討論，但鄭的防疫政策皆為「順時中」，不像柯文哲每天都在記者會抨擊蔡政府防疫政策，甚至無懼與陳時中正面相槓。柯已表明將問鼎2024總統大位，鄭被視為「民進黨太子」，侯友宜則多次蟬聯民調冠軍聲勢非凡；然這一波疫情對未來政治發展影響甚巨，鄭要想追過柯的聲量，恐怕會是一場大挑戰。

(中時新聞網)