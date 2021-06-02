樹德科大藝術管理與藝術經紀系邀請獨立製作人王序平業師線上開講，與學生分享策展的心路歷程。（樹德科大提供／林瑞益高雄傳真）

全國各級學校因為疫情，已實施停課不到校、不停學措施。樹德科大藝術管理與藝術經紀系邀請獨立製作人王序平業師線上開講，與學生分享策展的心路歷程。高雄大學通識教育中心專任助理教授高群超發揮創意與結合科技，在線上指導學生進行自主運動學習。

王序平本身是代藝室負責人，以創作陪伴、行政製作及策略經營方式，支持藝術家的創意實踐及發展。她曾服務於台北國家兩廳院，以及表演工作坊與相聲瓦舍等場館及表演團體。2010年起以獨立工作型態參與各項展演工作與藝文專案。其擔任製作人之劇場作品《群眾》，獲2020年「第18屆台新藝術獎」年度表演藝術獎肯定。

王序平說，自己過去不曾特別去學習到藝術管理知識，直至從西班牙語文學系畢業後，因為想增加不同的知識，興起去報名公關專班，因而認識表演工作坊的公關人員，從此展開在表演藝術領域的練功之旅。

高雄大學方面，助理教授高群超發揮創意與結合科技，運用視訊軟體與手機健身App，指導學生進行自主運動學習，學生須按時操課上傳運動數據，高再給予建議，不僅是作業也是成果，猶如專屬教練到家裡服務。

高群超指出，實施前會先與學生視訊討論決定運動方式與計畫，依照個人興趣選擇諸如有氧運動、拳擊有氧、核心肌力、瑜伽、快走、慢跑、騎腳踏車、排球、籃球徒手核心肌力，並以手機或手表之健身APP，記錄運動數據（或攝錄影片）並上傳，運動數據要有所屬人證明，以及操作日期、時間、距離和心跳數據。

自5月17日執行以來，學生普遍反應良好且認真執行，上傳運動種類也相當多元，他會針對學生影片動作、數據內容加以提醒以避免運動傷害。

(中時 )