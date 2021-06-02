自2020年5月以來，人民幣兌美元已經累計升值了12％，由於美元走軟加上各界面對大宗商品市場過度上漲的擔憂，最近人民幣升值步伐加快。一些投資者預計人民幣將繼續上漲，儘管中國人民銀行（大陸央行）上周採取了諸如提高外匯存款準備金率等措施來遏制本幣漲勢。

有分析指出，人行的干預只會減慢升值速度，而非升值的大方向改變。人民幣升值的贏家中，美元債務借款人最直接受益，那些以人民幣創造收入、同時借入外幣的企業，其債務減少了。相關資料顯示，所有中國企業發行的美元債券中，約有24％來自開發商。

消費企業也將受益，第一海濱基金管理公司的首席經濟學家楊德龍稱，貨幣升值提高了購買力和消費者信心，這有利於消費部門。

人民幣升值的輸家包括勞動密集型出口商，東亞前海證券分析師鄭家偉在一份研究報告中寫道，玩具製造商等依賴廉價價格吸引消費者、並在海外創造大部分收入的製造商，可能會受到人民幣走強的打擊。

(旺報 )