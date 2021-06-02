31歲香港女星陳婉衡擁有E級上圍，被封為「無線波神」，她因主持旅遊實境節目走紅，性感陽光的形象令人印象深刻，她更在社群網站上不吝展露好身材。今(2日)稍早她曬出自己穿著浴袍、中空看似沒穿的起床照片，下半身全露，秀出纖細白嫩長腿，引來網友直呼辣翻。

陳婉衡身材火辣有36E胸圍，過去受訪透露6歲時和家人到溫哥華定居，學生時期的她其實是個小胖子，體重至少有60公斤，直到朋友邀她做瑜珈才開始喜歡運動，也漸漸瘦身成功，她曾參加溫哥華華裔小姐選拔，2012年則回到香港參加港姐比賽，因外型神似女星泳兒，被媒體稱為「翻版泳兒」。

陳婉衡有胸又有臀，曲線性感。（圖／翻攝自_alyciac IG）

去年陳婉衡自曝有戀情，還分享跟一名健壯帥男在家作拱橋運動的影片，片中陳婉衡表情扭曲發出慘叫聲，最後用腰部的力量頂起比她重上不少的男方，她聲稱這個運動可以練腰力、大腿肌肉，也能增加情侶之間的情趣，間接認了片中男子就是新男友，引來外界起底男方身分，竟是陳婉衡健身班的學生。

陳婉衡僅穿浴袍露出下半身。（圖／翻攝自_alyciac IG）

陳婉衡男友身分曝光不久，去年11月陳婉衡受訪承認戀情見光死，只因男方占有慾太強，要求她封胸，不可以在外賣弄性感。恢復單身的陳婉衡近來繼續曬美照，今她分享入住一間擁有無敵海景的飯店，今早曬出似乎僅穿著一件浴袍的美照，大秀絕對領域，胸前的事業線也若隱若現，網友讚：「美景，因為有妳」。

(中時新聞網)