雲林縣消防局救護、救災人員 疫苗接種率九成 16:082021/06/02 中時 周麗蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣消防局救護、救災人員2日接種AZ疫苗者已達9成，未接種的原因是有過敏風險，或評估不適施打疫苗。（雲林縣消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣消防局救護、救災人員2日接種AZ疫苗者已達9成，未接種的原因是有過敏風險，或評估不適施打疫苗。 雲林縣消防局表示，已有部分縣市警消同仁受到新冠肺炎感染，縣長張麗善指示消防同仁應即時施打疫苗，保障警消值勤人員健康，也避免成為防疫破口。 雲林縣府5月31日獲分配4700劑疫苗，第一線防疫人員醫護、醫療專業人員、機構照護人員，及消防、警察、清潔環保等優先施打，雲林縣消防局的救護、救災人員接種率已達9成。 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 聯國籲G7慷慨解囊 捐出多餘疫苗 (中時 ) #雲林縣消防局 #救護 #救災人員 #AZ #接種 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 台中確診男出沒雲林3天足跡曝光 吃虱目魚、跑銀行 08:502021/05/18 生活 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 全台大停電，台南市緊急應變，排除路口通號誌停擺與電梯受困案件 03:182021/05/18 社會 《國際經濟》日本GDP慘摔 Q1負5.1％、前財年負4.6％ 10:012021/05/18 財經 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 海納百川》陳時中招架不住了（譚再利） 11:012021/05/18 海納百川 阻礙防疫的國安醜聞 04:102021/05/18 時論廣場 安徽遼寧爆疫情 確診者都沒接種 04:102021/05/18 產業財經 涉密程度高！立院三讀中科院人員出國須經核准 10:042021/05/18 政治 生活熱門新聞 梅雨發威全台水庫喝飽飽 這水庫成最大贏家狂升73.34％ - 生活 新北7區28里列「重熱里」 侯友宜：里民速去快篩 - 生活 嬌生稱只與政府協商 佛光山：就由政府出面 - 生活 新北突暴增310例本土 侯友宜：土城群聚為主因 - 生活 蘇貞昌早說過「花籃詛咒」 朱學恒翻證據打臉：他講可以我講不行 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。