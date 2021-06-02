雲林縣消防局救護、救災人員2日接種AZ疫苗者已達9成，未接種的原因是有過敏風險，或評估不適施打疫苗。

雲林縣消防局表示，已有部分縣市警消同仁受到新冠肺炎感染，縣長張麗善指示消防同仁應即時施打疫苗，保障警消值勤人員健康，也避免成為防疫破口。

雲林縣府5月31日獲分配4700劑疫苗，第一線防疫人員醫護、醫療專業人員、機構照護人員，及消防、警察、清潔環保等優先施打，雲林縣消防局的救護、救災人員接種率已達9成。

(中時 )