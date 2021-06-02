亞洲國家疫情反撲，但股市沒有因疫情嚴峻下跌反上揚，法人認為是各國都在積極施打疫苗，經濟最差的時期已過，並預期等疫情過之後，各國經濟恢復即有較佳的經濟成長率。

群益亞太新趨勢平衡基金經理人楊慈珍表示，近期新興亞洲各地疫情表現不一，先前疫情嚴重引起全球關注的印度近日新增確診人數已自5月初的高峰明顯下滑，新加坡也在新一波疫情得到控制後，將逐步放寬管制措施，馬來西亞近日的疫情則較為嚴峻，因此在疫情不確定性猶存，加上科技業缺料、通膨升息疑慮等因素干擾下，料短線新興亞洲股市維持區間整理格局的可能性較高。

不過從中長期來看，楊慈珍說，多數國家的經濟領先指標仍持續升溫，基本面呈現擴張趨勢，顯示經濟仍舊是朝復甦方向前進，經濟最差狀況已過，搭配疫苗投入施打，各國政府在疫情管制及經濟刺激政策上仍不鬆懈，有助經濟活動回歸常軌、企業營運改善，因此對亞股後續表現仍不看淡。

對於今年亞股中表現最佳的越南股市後市展望？中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，雖然越南第四波疫情持續延燒，但全球股市對疫情反應逐漸鈍化，加上過去越南政府防疫表現優秀，是越股近期表現「疫」外出色的主因，目前越南也是有面臨疫苗短缺困境，但越南政府已多管齊下獲取疫苗，股市短期雖有可能因疫情而波動加劇，但隨越南政府推出更多靈活防疫政策，並預料當疫情明顯受控時，後市仍具表現空間。

(工商 )