國內疫情嚴峻、為避免群聚，經濟部「免迺好揀－買菜網」(https://docfz.cto.moea.gov.tw/FSGC/)逆勢推出許多優惠，最低只要一折起，眾多超殺優惠或防疫組合包，限時限量搶購，經濟部中部辦公室主任郭坤明表示，防疫期間，「免迺好揀-買菜網」服務不打折，打折的是眾多優惠組合包或防疫組合包，保證「大碗又滿意」。

會員數衝破3,000人的新北泰山市場電商維運小組表示，疫情期間訂單暴增，營業額逆勢成長成為亮點；台北南門市場購物網站，疫情期間訂單不斷湧入，本月成交數為疫情前3倍以上；另外新竹新社市場電商在網路宣傳與疫情推波下，增加了更多新客源，也讓過往沒習慣使用電商買菜的消費者，逐漸加入電商採購行列。

即日起至6月6日，傳統市場推出限量電商優惠促銷活動，如台北市士東市場在活動期間內輸入優惠折扣碼，單筆消費即可折抵250元; 台北市長春市場加入會員即贈100元購物金，單筆消費滿額再贈送專屬保冷袋乙個; 新北市泰山市場推出多款抗疫優惠套組;新北市秀豐市場也網羅地方名攤推出限量七折優惠套組;另桃園興國市場則推出訂購任一商品即送韓國麥飯石鍋，讓你有吃又有拿;而新竹縣仁義與新社市場於活動期間，就享購買任何商品消費總額再打8折的超值優惠。

另外各市場於指定日期更推出限時限量超殺優惠組合包，讓消費者可用最低1折超低優惠價買回家，更多優惠及執行辦法請詳「台灣市集gogo購」FB粉絲團(https://www.facebook.com/NMgo.tw)查看，隨時掌握最新市場優惠消息。

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