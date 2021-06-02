全國防疫，三級警戒，部分縣市更宣布市場買菜要分流，南投縣警察局南投分局，2日上午由分局長鄭有益與南投市長宋懷琳，率隊到南投市民權街、育樂路的傳統市場，向民眾宣導買菜分流，希望透過分流方式，減少群聚，讓攤商及民眾都安心，降低染疫風險。

南投縣雖已連續2天沒有新增確診個案，雖然如此，疫情依舊嚴峻，有研究指出，傳統市場內的新冠肺炎傳播率，比一般場所高2至34倍，到市場買菜的民眾，經常不自覺的就與人擦肩而過，無形中就讓傳播力超強的病毒有機可趁，成為防疫破口。

南投縣雖未強制菜市場買菜要分流，但為強化防疫，南投警分局長鄭有益與南投市長宋懷琳，2日早上率隊到南投市民權街、育樂路的傳統市場宣導，希望民眾能夠主動配合分流，以身分證字號尾數單雙數來分流，尾數單數於星期三、五、日採購；雙數於星期二、四、六採買，並一次購足多日物資並減少停留時間，盼透過分流方式減少群聚，讓攤商及民眾都安心，降低染疫風險。

南投分局長鄭有益表示，經統計大多確診感染者，都有「傳統菜市場」及「大賣場」的足跡，因此呼籲民眾出門採買要記得戴口罩、保持社交距離，並配合「採買分流、少去多買、一次購足、速買速離」等方式，返家前一定要記得用酒精消毒雙手後再進入屋內，所採買物品要清洗乾淨、消毒，才能有效減少病毒感染率，警方也將持續加強並嚴格稽查取締及防疫宣導工作，避免出現防疫破口，共同努力防堵疫情傳播。

(中時 )