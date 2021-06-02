自本土疫情爆發以來，長照機構發生多起群聚傳染事件，根據指揮中心統計，目前長照機構已有30件確診案例，雙北首長因此向中央喊話，希望長照機構人員可優先接種疫苗；中央流行疫情指揮中心今(2)表示，公費疫苗接種對象決定多增列一個「75歲以上長者」對象，要排到第6順位；「維持機構及社福照護系統運作」則從第6順位調整到第5順位，相關公文還在簽核中。

根據指揮中心訂定接種疫苗順序，公費接種對象方面，雙北開放1到3類人員施打，即醫事人員、防疫人員以及一線高風險人員，但是與照顧對象高接觸的長照社福機構工作人員及受照顧者卻遠在第6類。

原本今日疫情指揮中心記者會上，媒體問到，雙北市希望讓長照人員優先接種，目前分配給雙北市1到3類對象施打，在指揮中心調整順序前，地方是否可彈性撥部分疫苗給長照人員使用時，指揮官陳時中表示，目前並不同意跳過原本應優先施打疫苗的對象做施打。

然而記者回結束後，發言人莊人祥受訪表示，公費疫苗接種對象決定多增列一個「75歲以上長者」對象，要排到第6順位，「維持機構及社福照護系統運作」則從第6順位調整到第5順位，相關公文還在簽核中。

(中時 )