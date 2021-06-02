南韓股市周三微幅上漲，將漲勢延續到第四個交易日；但是由於美製造業樂觀的數據，機構投資人在早盤進行拋售，壓抑了升幅。韓元走弱；基準公債殖利率上升。
周三南韓KOSPI指數收漲2.36點或0.07%，為3224.23點。外資今日買超324億韓元(約2909萬美元)。
在重量級企業中，三星電子漲0.25%；電池製造商樂金化學跌2.18%；網路公司Naver跌1.09%。
南韓五月消費者通膨上升速度到近九年高位，強化了要求逐步收緊貨幣政策的呼聲。
投資人也在關注本周五的美國就業資料。
Daishin證券分析師Lee Kyoung-min認為，在美國就業數據發布前，投資人可能採取觀望態度；而如果數據呈現強勁復甦，則可能增加貨幣政策的不確定性。
韓元跌0.5%，1113.6韓元兌一美元。
基準十年期公債殖利率上升1.4個基點，來到2.199%。
(時報資訊)
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