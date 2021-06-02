大馬美女鋼琴家李元玲(Cathryn Li)被封為「鋼琴女神」，不但才華洋溢，更時常在社群平台大秀自己的魔鬼身材，圈了不少死忠粉絲，儘管3月時曾在直播上暴走，一度引起輿論批評，造成她不堪負荷鬧輕生，但風波平息後，她也調整好狀態再度出發，日前發布大尺度性感照讓粉絲們興奮狂刷愛心。

李元玲近來爭議不斷，先是在直播節目上遭網友挑釁暴走，接連而來的輿論壓力讓她精神崩潰，疑似在家鬧輕生，還上傳頸部勒痕的照片，事發後她幾乎消聲匿跡，又傳出她染上新冠肺炎的消息，她也發文證實：「自從中過Covid，瘦了體力弱了很多，要把肉吃回來！」

李元玲當時透露自己是在1月染疫，加上那時候還在行管令期間，她雖然沒有出門和人接觸，卻還是出現喉嚨乾、咳嗽和發燒症狀，到院檢查後確診，她也立刻自我隔離，「期間也有出現發燒1個星期、味覺消失的症狀，所以都盡量休息，吃維他命C補充體力，大約10天後才復原。」

如今大病初癒的女神終於濕身回歸，以鏤空火辣泳裝照示人，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，只見李元玲坐在泳池邊，身穿黑色連身泳衣，側邊及正面的綁帶設計，讓她中門大開，露出性感東西半球，渾圓翹臀更是讓粉絲們大噴鼻血，興奮直呼「女神」兩字。

(中時新聞網)