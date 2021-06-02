全台疫情依舊嚴峻，教育部長潘文忠今天表示，各校不能舉辦實體畢業典禮、補習班也不能私下上課，如有違反，將督促地方政府嚴懲。

教育部今天舉行線上部務會報，潘文忠表示，現在雖然是畢業的季節，但國內疫情仍相當嚴峻，因此實體畢業典禮一律停辦，只能改為線上舉行，不過之前仍有學校強行辦畢業典禮。對此狀況，教育部將會同地方政府嚴格督促所有學校，若有違反規定，則要嚴懲。

潘文忠進一步指出，現在全國學校、補習班及課後照顧機構都要停課，但有些補習班仍然讓學生來上課，這樣的聚集對學生健康是一大風險，因此將會嚴格禁止。

潘文忠表示，這一波疫情帶來很大衝擊，教育部將會對運動事業、補習班、課後照顧及團膳業者進行紓困，相關方案獲行政院核准後，立即會接收申請，從寬、從速讓他們得到補助。

而為了照顧國小以下學童及國中、高中身心障礙學生，行政院推出孩童家庭防疫補貼，每人可領1萬元，將透過全國繳費網及銀行ATM發放給民眾。不過，這也可能成為詐騙集團下手的目標，騙民眾利用ATM領錢進行詐騙。

潘文忠表示，孩童家庭防疫補貼從6月15日起才會發放，目前相關實施細節還未公布，因此民眾若接到前往銀行ATM領補貼的電話，那就是詐騙，可以打165反詐騙諮詢專線。孩童家庭防疫補貼領取辦法一旦確定，會正式向外界公告，民眾在之前不要聽信網路上的不實訊息。

此外，全國學校停課進行線上教學，但有些學校及學生在學習上遇到困難，潘文忠也指示國教署，對於學習不足的學生，在疫情之後，提供他們補救教學的相關措施。

另現在少子化，立法院原本本會期要通過《私立高級中等以上學校退場條例》，但現在看起來是過不了了。潘文忠表示，現在立法院正忙著審防疫條例及相關預算，退場條例本會期過不了，希望新的會期可以過，以因應愈來愈多私校面臨的經營困境。

(中時 )