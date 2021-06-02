資深藝人張小燕呼應新北市長侯友宜籲求中央趕快進疫苗，罕見在臉書喊話「別再刁難」、「台灣人的命也是命」，卻被民進黨立委趙天麟、駐德代表謝志偉批評「別再刁難防疫工作」、「為台灣製造仇恨？」對此，前衛生署長楊志良直言，謝志偉領高薪卻只會放狗屁，並指撕裂台灣的就是綠營，他更怒嗆謝志偉「go to hell」。

張小燕喊話要疫苗之後，被趙天麟調侃，趙在臉書上說，建請新北市長侯友宜、張小燕，別再刁難防疫工作，駐德代表謝志偉也質疑張小燕，「是在給政府製造壓力？還是在為台灣製造仇恨？」

楊志良接受《中天新聞》採訪時表示，「他在那邊領高薪，他在做什麼？他放狗屁，他說這是在撕裂台灣，我問你誰在撕裂台灣？就是綠營，謝志偉 go to hel」。

國民黨台北市議員羅智強則說，謝志偉不出來，我們都忘記他是駐德代表並指他沒有去爭取德國疫苗，都沒罵他無能廢物了，竟然還好意思跳出來攻擊霸凌張小燕？「反民進黨霸凌，我挺張小燕」。

資深媒體謝寒冰也指出，謝志偉到德國這麼久的時間，請問台德關係有增進嗎？德國要承認台灣了嗎？「BNT疫苗你一劑也弄不到，應該感到很慚愧、丟臉，在家反省，弄不到疫苗跟廢物一樣，還跑出來質疑張小燕，什麼事情都不會做，只會製造仇恨，要你這種廢物代表有什麼意義？」

幫小英出氣.霸凌張小燕?!輿論轟爆謝志偉「滾下台」

(中時新聞網)