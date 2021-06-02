韓星李時剛在《秘密的男人》飾演集團繼承人，高富帥的形象演活富二代。該劇在韓國播出時，以10％的收視率開始，結尾卻開出20％的紅盤，李時剛說，因為收視率叫好叫座，讓他對自己的演技更有信心。雖然劇中的他是個財團公子，但他卻沒專注在那部分，反而花更多精力來揣摩劇中「書俊」角色的內心，到最後發現他跟劇中角色愈來愈像，能感受到他愛不到的痛苦。

李時剛出道11年，拍完《秘密的男人》後知名度大漲，所成立的社群、youtube頻道也迅速累積粉絲量。去年他還曾來台灣拍攝網路劇，與台灣演員互動，不會說中文的他一開始很擔心，但專注在情感的表現也讓他獲得好成績。他說，本來希望開粉絲見面會，卻因為疫情無法舉行；所以在台灣、日本嘗試更多的作品。

大學以前，李時剛一直是足球運動員，現在還在俊秀所屬的名人足球隊踢足球，常透過高爾夫、足球運動來保持好身材。李時剛說，他當兵時正值裴勇俊大紅時期，他努力自學日文，希望能以演員出道，卻意外先以偶像組合在日本出道。

活到老學到老也是他的人生信念，30歲的他希望能像資深演員李順宰那樣一直演到老。李時剛說，自己的心願是作一個好父親，不希望超過40歲才完成，但結婚這件事也不是首要，反而是希望自己人生能更精彩與豐富。

李時剛在《秘密的男人》飾DL集團繼承人，原本心屬嚴賢璟，卻無法與她結緣，反而掉入李倸英設下的婚姻陷阱中，明明說好2人是契約婚姻，但一結完婚，卻無法甩開嫌貧愛富的李倸英，讓有婦之夫的李時剛陷入無比深淵，只能看著心愛的嚴賢璟無法展開追求。該劇於緯來戲劇台週一至週五晚間8至10點熱播中。

(中時 )