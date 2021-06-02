CIP彰芳暨西島離岸風電計畫2日宣布，風場第一階段委由中鼎集團子公司俊鼎機械廠股份有限公司（俊鼎）製造48支水下基樁，已提前1.5個月全數生產完成並通過驗收。彰芳暨西島計畫是台灣首座全由本土廠商製造水下基樁的離岸風場，隨著第一階段水下基樁的完成，充分展現本土供應鏈強大量能。

彰芳暨西島離岸風場位於彰化外海，獲配600MW併網容量，共規劃建置62座離岸風機。而計畫所需的186 支水下基樁中，有117支由俊鼎負責製造，隨著水下基樁製造提前達標，彰芳暨西島風場將於6月開始海事工程，預計於明（2022）年6月底前達成100 MW併網目標。透過彰芳西島與俊鼎團隊的緊密合作，後續工程所需水下基樁亦加速生產製造中，在技術、經驗持續成熟的情況下，計畫團隊有充分信心如期如質完成交付。

除了俊鼎以外，世紀鋼鐵股份有限公司（世紀鋼）及其本土夥伴亦承接彰芳西島風場後續69支水下基樁的生產製造。CIP台灣區董事總經理許乃文表示，CIP在彰芳西島風場的水下基樁全數委由俊鼎和世紀鋼分批生產，是全台率先完全採用本土廠商製造水下基樁的開發商，充分展現CIP積極落實推動離岸風電產業本土化，而廠商也交出了漂亮的成績單。

彰芳暨西島離岸風電計畫執行長 Dennis Sanou指出，本次俊鼎超前完成水下基樁的生產，除了是彰芳西島計畫工程中的一項重要里程碑外，也代表台灣本土廠商在離岸風電本土化項目製造上已具備堅實基礎，透過具規模經濟的訂單扶植，加速了學習曲線，進而成為台灣離岸風電產業的強力戰隊。

俊鼎董事長譚雲鵬則表示，俊鼎是國內最大統包工程承攬商CTCI中鼎集團旗下子公司，很榮幸為台灣離岸風電發展貢獻一己之力，並提前交付本風場水下基樁。未來俊鼎公司將持續秉持中鼎集團「最值得信賴」的品牌精神，以專業的技術和專案管理經驗，加速達成台灣離岸風電技術本土化目標。

(工商 )