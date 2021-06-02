繼台灣石化龍頭台塑集團有意與日本豐田於麥寮興建風力發電廠，德化工龍頭巴斯夫也啟動綠能佈局，以支持氣候保護。巴斯夫歐洲公司執行董事會主席薄睦樂宣布，與萊茵集團（RWE）簽署合作意向書，新建一座容量2GW的離岸風場，自2030年起為巴斯夫提供綠色電力，以實現生產製程零碳排，專注於化工業氣候中和與零碳排製造氫氣。

巴斯夫指出，上述計畫實施後，每年將可減少380萬噸二氧化碳排放，其中280萬噸直接來自巴斯夫路德維希港基地。這具體展現化工業在氣候保護與企業競爭力間找到平衡，實現和諧共贏，風力發電場的建設將不需要公共補貼。

薄睦樂認為，如果沒有充足、且具有價格優勢的再生電力，未來的轉型便無從談起！成功來自於政府與產業間緊密、創新的合作，以及整個產業鏈上的協作。電力產業領導公司RWE與化工業領先企業巴斯夫攜手，為變革提供必要的先決條件。

巴斯夫全球約110,000名員工，產品分屬化學品、材料、工業解決方案、表面處理技術、營養與護理、農業解決方案六大業務領域；2020年巴斯夫全球銷售額約590億歐元。

貫徹化工業永續生產目標，巴斯夫擬採用綠色電力及創新生產技術，新建一座總輸出2GW的離岸風場，為巴斯夫總部德國路德維希港的化學品生產基地提供綠色電力，以推動基礎化學品的生產過程由目前的化石能源轉型至電能驅動。

巴斯夫表示，此投資計畫將涉及多項零碳排技術，例如生產石油化學品的電加熱蒸汽裂解裝置，巴斯夫正與相關合作夥伴共同研發。為推動此一合作項目，巴斯夫與RWE將開展廣泛合作，包括新建再生能源電力設備、採用創新技術實現氣候保護等，進而支持巴斯夫總部德國路德維希港基地成為化工業氣候保護之標竿。

RWE為全球領先的再生能源電力公司，擁有再生能源發電能力近11GW、高效的燃氣輪機發電陣容及足跡遍及世界的能源交易業務。執行長Markus Krebber說，為巴斯夫這樣的工業客戶配備離岸風電場，進而促成製造流程的綠色供電及氫氣生產，在德國還是首次。此計畫實現能加速推動再生能源成長。

(工商 )