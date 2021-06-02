疫情嚴峻，疫苗需求孔急，台北市長柯文哲2日下午在防疫記者會表示，北市有39家合約醫院，可動員基層診所並利用市府大廳、世貿展覽館、小巨蛋，1天可供民眾打4.5萬劑疫苗，但前提是要看中央有沒有清楚的供應量及計畫，若中央1天只給北市2萬劑疫苗，那準備20萬人力要幹什麼？

台北市長柯文哲。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

柯說，關於疫苗問題，北市規畫已差不多，只要用39家合約的醫院，1天可打4.5萬劑疫苗，12個行政區的健康中心都有門診部，看到底中央每天給的疫苗供應量多少，若要打更快，北市可利用市府大廳、世貿展覽館、小巨蛋等大型場地，還可動員基層診所。

柯說，有些臥病在床或坐輪椅的民眾，可採機動性，將疫苗送到安養中心，「只要中央的計畫清楚，每天希望打多少劑，我們就有多少人準備！」若中央1天只給北市2萬劑，那準備20萬人力要幹什麼？

「現在疫情進入膠著狀態！」柯直言，這段時間拜託市民合作，北市會用最低的行政成本，將疫情撐到可以打疫苗，在此期間會做很多精進，在熱點的區域會做行動快篩以利迅速撲滅，會有各種階段的方案。

(中時 )