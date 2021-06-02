佛光山所屬的國際佛光會提議進口最多50萬劑嬌生公司（Johnson & Johnson）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。但嬌生回應，只與政府機構協商。

路透社報導，國際佛光會中華總會長趙怡表示，美國製藥巨頭嬌生公司之前表態，有意願對國際佛光會出售疫苗，會內本週將試圖與嬌生接洽。國際佛光會正在處理政府要求的文件。

然而嬌生回應，公司只跟政府機構和歐洲聯盟執行委員會（European Commission）等超國家組織（Supranational Organisation）協商疫苗採購事宜。

根據嬌生給路透社的聲明：「在目前疫情緊急狀態期間，我們不跟第三方、或是透過第三方，來合作疫苗取得事宜。」

指揮中心昨天則表示，日前已2度與佛光山代表聯繫，一定會全力協助。（譯者：楊昭彥/核稿：徐崇哲）1100602

(中央社)