台北、新北長照機構接連發生染疫事件，新北市長侯友宜要讓長照機構人員優先施打，宜蘭縣獲得分配1700劑疫苗，將全數用在醫護人員上，今天（2日）宜蘭縣衛生局長徐迺維坦言，宜蘭長照工作人員近2000人，加上4000多名的住民就6000多人，現在要讓他們施打疫苗，真的不是一個地方政府可以獨力完成。

徐迺維強調，雖然宜蘭縣長照機構是穩定狀態，但長照機構感染在全世界各地都是非常危險的一件事，只要破口就是非常嚴重的慘劇；中央這次分配到的疫苗，大概只有雙北分配到第一類到第三類人員，其他縣市只有第一類人員的數量。

他表示，會與長照團隊一起努力，向中央爭取、及早發更多疫苗，期間也請求長照團隊繼續堅守防疫的作法與策略，他所了解，中央也已經有研究應對方案，應該會盡快提供相關資源。

宜蘭縣目前有72人確診，長照機構並未出現破口，徐迺維表示，宜蘭從5月4日起就禁止長照機構探病，17日社區式長照機構、日照中心停止服務，但送餐不中斷，21日要求入住長照機構須先作PCR核酸檢測，篩檢陰性才能入住。

(中時 )