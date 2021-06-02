特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）個性鮮明向來敢言，在推特上的一舉一動甚至能影響股價，然而美國證券交易委員會（SEC）卻對馬斯克的行為相當感冒，屢屢向特斯拉表達抗議，如今再遭媒體曝光，SEC曾因馬斯克兩次違規推文致函特斯拉，指控其監督不周。

2018年，馬斯克在推特上發文透露，公司可能會被收購的消息，引發SEC不滿，認為其發布「公司下市」是不實訊息，涉及證券詐欺，一狀告上法院，最後雙方和解，馬斯克也同意未來的推文都受到特斯拉律師的監督。

華爾街日報指出，馬斯克似乎沒將此協議放在心上，2019及2020年間多次遭SEC檢舉貼文未經律師審核就發出，例如2019年曾發文表示，「希望今年底前每周能產出1,000組的太陽能屋瓦」及去年5月馬斯克也曾說，「現在特斯拉股價太高」等事件。

儘管SEC曾多次向特斯拉提出抗議，但僅收到特斯拉回覆，該貼文是馬斯克的「個人意見」與公司營運狀況及股價無關。去年6月SEC再向特斯拉發函，指控特斯拉監督不周，「敦促貴公司能重新思考處理此事的方式，以防傷害到股東的權利。」

儘管SEC多次表達對馬斯克言論的不滿，但並無法控制馬斯克的行為，報導也認為，這幾年雙方激烈交鋒，顯示馬斯克與美國官方的關係並不理想，事實上監管單位的監督確實能讓類似狀況降低，但要具體對企業高層訂定使用社群軟體規範卻是相當困難。

(中時新聞網)