竹南鎮公所清潔隊人員1日下午在京元電竹南廠菲籍移工宿舍進行清消。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮公所清潔隊人員1日下午在京元電竹南廠菲籍移工宿舍進行清消。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮公所清潔隊人員2日上午在京元電竹南廠前台1線進行全線清消。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗京元電竹南廠 爆移工群聚感染 12名確診26名快篩陽性。

京元電子竹南廠爆發大規模菲籍移工群聚感染，至2日止，已有12名員工確診，26名員工快篩陽性，苗栗縣政府將啟動大規模快篩，將在6月3日快篩7300人，以全面找到可能感染者，縣府並積極擴充防疫旅館，來容納突增的隔離人口，衛生局表示，目前尚未追出感染源，將持續清查。

京元電子竹南廠1日首先爆出有2名菲籍男移工確診後，縣府衛生局第1時間匡列了23名接觸，並實施居家隔離，同時間，包括環保局、竹南鎮公所出動清消人員，1日下午就已到京元電子菲籍移工宿舍、工作場所及周邊鄰里巷弄，展開全面性消毒，2日上午持續在京元電子竹南廠周邊台1線中華路沿線進行清消，竹南鎮長方進興並親自前往督軍，落實清消工作。頭份市公所也針對苗栗客運頭份站等地點展開清消作業。

2名菲籍移工確診後，衛生局針對隔離者篩檢，結果有12人確診，其中包括2名本地員工，其中1人是工程師，另1人則是作業員，2人都因與菲籍移工在同一工作地點工作，另10人都是菲籍移工，京元電竹南廠確定爆發移工群聚感染。因此，衛生局2日上午立即擴大匡列快篩共277人，結果在2日下午出爐，共有26人呈現陽性。

苗栗縣政府下午啟動緊急應變計畫，將在6月3日對京元電子竹南廠全部員工進行快篩，預計將快篩7300人，由於隔離人員快速增加，縣府原備有防疫旅館150間左右，目前僅剩40間空房，文觀局將盡速洽商其它旅館業，擴大防疫旅館數量備用。

據悉，京元電竹南廠及周邊其它廠家菲籍員工不在少數，日常生活圈除了上班地點、工廠周邊的菲籍商店、菲籍小吃店以外，其它多半會往新竹市及頭份市購物休閒等，縣府將會擴大清消及快篩，期望迅速控制感染。

(中時 )