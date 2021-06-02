台灣疫情持續緊張，引發民怨，宅神朱學恒1日送了疾管署4個花籃，上頭分別寫著「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，怒轟這些朝中官員的薪水都是來自於人民的血汗錢，並引來行政院長蘇貞昌以及民進黨的反擊，總統蔡英文今(2日)也在民進黨中常會中表示，言語羞辱無助於克服疫情。

出於對疾管署的防疫態度以及效率非常不滿，朱學恒送了4個花籃到疾管署門口，寫著「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」16個大字，轟這些朝中官員的薪水都是來自於人民的血汗錢，坐視人民一個接一個死去，你騙得了自己，也騙不了上蒼的。

行政院長蘇貞昌痛批，這種行為非常不恰當，詛咒努力工作的人，並不符合多數台灣人的善良與厚道；民進黨發言人簡舒培表示，依照台灣民間習俗觀點來看，送「喪禮」花籃的行為，可視為詛咒之舉。

身兼民進黨主席的總統蔡英文今天也在中常會中表示，疫情期間，請不要製造社會的對立，更不需要有這麼多的政治操作，這對和時間賽跑的研發和防疫人員來說是打擊，對於防疫一點也沒有幫助。

蔡英文指出，這幾天，有護理師遭到攻擊，也有人對指揮中心的防疫人員有一些羞辱的語言，「我要拜託大家，千萬不要這樣做。暴力攻擊、言語羞辱，都無助於克服疫情」。

也不少網友看到蔡英文這番話後，也在《中時新聞網》網站的留言區中留言，「最愛製造意識形態、種族對立、社會對立的人，在喊不要製造社會對立！呵呵」、「社會對立？民進黨是罪魁禍首，沒資格講話」、「你的同志到處放屁，你的側翼到處搞認知戰，你屁都不放，讓大家團結？」

(中時新聞網)