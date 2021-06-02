高雄市燕巢區面前埔社區排水工程。（高雄市水利局提供／林瑞益高雄傳真）

樹德科技大學前方因道路地勢低漥，大雨一來容易淹水，導致車輛無法通行。高雄市副市長林欽榮今2日率水利局團隊前往該校前視察面前埔社區排水工程，他指示水利局加緊趕工於2022年1月完工，改善學校前省道台22線淹水情形。

水利局表示，樹德科大前因道路地勢低漥，只要雨勢過大，會造成面前埔排水匯入省道台22線側溝形成瓶頸段，因而造成路面積淹水，導致車輛無法通行。

水利局自2020年起辦理渠道分流工程、河道清疏、增設防洪牆及面前埔排水改善規畫等，也積極向經濟部水利署爭取前瞻基礎建設計畫經費補助3770萬元辦理。

此次工程預定改建道路兩側排水箱涵及下游端渠道拓寬，施作總長563公尺，並與交通部公路總局第三區養護工程處高雄工務段協調分工，由高雄工務段籌編2000萬辦理路面墊高，藉由中央與地方通力合作以改善淹水問題。

水利局也指出，省道台22線管理單位為交通部公路總局，此工程路段埋設管線眾多，包括中油、自來水、中華電信、瓦斯及國軍通信等管線，且地上另有台電高壓管線，各管線相互牴觸，由高雄工務段配合協調各管線單位辦理遷改。

因工程難度大且費時，林欽榮指示水利局務必於明年1月前將排水箱涵施作完成，完成後將大幅改善積淹水及樹科大學生通行上的安全。

(中時 )