長聖(6712)受惠細胞治療業務成長，今年營運大放異彩，累計前五月營收已突破億元大關，以1.03億元，交出超越去年全年7千多萬元佳績，年成長率高達657%，法人預期，該公司上半年營運有望灣轉盈，正式進入獲利元年。

此外，該公司設置的細胞保存庫，日前也取得衛福部許可，未來將有助於更多癌症與非癌症病患的治療，為營運添加動能。

擁有免疫細胞治療與幹細胞治療兩大研發核心技術平台的長聖，除了在特管辦法的細胞製備業務和多家醫院合作外，目前也與中部醫學中心中國醫藥大學附設醫院攜手合作，取得衛福部核准人體器官保存庫許可。

長聖表示，今年2月特管辦法已明確規範將細胞保存業務予以納管，未來不論單次使用或預存細胞，都必須在合格的「細胞保存庫」方能實施。該公司細胞保存業務獲衛福部核准，在主管機關認證的品質下，結合公司的核心技術，未來將有助於更多癌症與非癌症病患的治療。

長聖表示，該公司新藥異體臍帶間質幹細胞(UMSC01)，除治療於急性心肌梗塞已完成一期臨床試驗收案，預計今年的第四季向美國FDA提出二期臨床試驗申請外，另外，急性缺血性腦中風目前已完成靜脈輸注之組別1(Cohort 1)受試者，將啟動組別2(Cohort 2)動脈合併靜脈施打途徑的病患，收案符合預期。

受惠特管辦法的實施，長聖已與多家醫療院所合作申請治療項目，今年前五月累計營收已達1億多元，超越去年全年，該公司5月營收3014萬元，也創下歷史新高紀錄，年增1,375.53%，法人預期上半年可望轉虧為盈，由於目前細胞產品委託製造業務穩定成長下，全年營運樂觀。

(工商 )