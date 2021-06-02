台灣疫情居高不下，每天被確診數與疫苗採購相關問題夾擊，而在如此嚴峻的情況下，不但警消、物流人員身處險境，在第一線的醫護人員更是首當其衝，近日還爆出確診者傷害護理師的事件，讓人心疼又著急，藝人洪都拉斯受訪吐露兒子其實就是護理師，很有使命感每天努力工作，下了班竟不敢回家，擔心害家人染疫，讓當爸的他好心疼。

洪都拉斯接受《聯合報》專訪，吐露兒子2年前退伍後，就投入了護理師行列，不料如今遇上這場比SARS還慘烈的新冠疫情，做人家長的他其實很擔心，透露之前疫情還不嚴重時，他就問過孩子在醫院工作，防護夠不夠？兒子說即使防護再好，心裡還是會不安，他深知孩子熱愛這份工作，因此身為家長，即使內心很糾結，但仍是在背後默默給予支持。

而本土疫情爆發後，兒子工作更忙，但這不是洪都拉斯很久沒看到孩子的原因，是兒子擔心外人對護理師的異樣眼光，會影響家人，也怕在第一線工作，會帶著病毒回家，因此下班後連家都不敢回，跟爸爸說自己盡量不要回家，讓洪都拉斯好心疼，直跟兒子說沒關係，「就算因為這樣染疫也甘願，怎麼可以放你自己在外面？」。

洪都拉斯接受訪問後，也在臉書po文，溫情告白兒子：「天下的爸爸媽媽都是一樣的，我為我兒子感到無限的驕傲，那是一種崇拜！大家都要平安」，許多星友如鍾欣凌、嚴立婷、楊麗音、陳美鳳、范瑞君、NONO等，都感動不已，紛紛留言給父子倆打氣，陳仙梅更說：「看你一句『我被染疫我也甘願，我怎麼可能放你一個人在外面』…天啊，我整個眼眶都是淚」，直接被逼哭，洪都拉斯又po文，表示接收到大家的關心，很感謝眾人溫馨給予信心，「這所有的關懷我會告訴兒子，你不孤單，大家都在，期待雨過天晴」。

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(中時新聞網)