【旅遊經 編輯部報導】

疫情當前，宅在家能做什麼呢？除了上課、工作外，還能做麼娛樂呢？民眾除了看書、追劇、運動外，不妨利用線上學習，在防疫期間，多些技能。其中台北市產業局「臺北市社區園圃推廣中心」六月份課程將改採視訊方式進行，帶領大家認識土壤下微生物與植物間的共生關係，及如何運用扦插方式繁殖育苗，舒解您緊繃的身心靈。相關課程，報名時間自即日起至6月7日12:00止，採限額，也提醒民眾，報名非錄取，錄取成功會再寄視訊網址給參與民眾，請確實填妥電子信箱，以利活動訊息聯繫！

土壤對植物具有一定的影響力，如繡球花對土壤的酸醶值，對於花色有所影響(攝影：洪書瑱)

土壤對植物具有一定的影響力，如繡球花對土壤的酸醶值，對於花色有所影響(攝影：洪書瑱)

※.相關課程內容：

◎.【土壤微生物與作物的關係】許湘宜老師 6/12（六） 9：30-12：30

數以百萬計的微生物存在於土壤之中，土壤中的重金屬可以透過微生物循環轉化，變成不同的性質，這群我們看不見的微生物，也是土壤中養分循環的角色，默默地為土壤提供養分。這次我們邀請到紅土森林小宇宙農場創辦人許湘宜老師，以科學的觀點及方法，帶我們認識這群養護大地的小奇兵。

◎.【植物與土壤關係】林暐翔老師 6/19（六）9:30-12:30

土壤是作物生長的依據，植物所需的養分多來自土壤，你對土壤的認識有多少呢？要如何保養土壤呢？土壤需要檢測嗎？不同的植物對土壤的要求也不一樣，土壤的特性將影響植物的生長，本次邀請天宇日糧生態教育林暐翔執行長來為我們上一堂土壤的課程，讓我們可以針對不同的植物用適合的土壤來種植，打造生氣盎然的園圃。

◎.【植物扦插育苗好容易】白益欣老師 6/26（六）13：30-16：30

植物繁衍除了透過種子外，也可以利用扦插；但，什麼樣的植物適合扦插？什麼時節適合扦插？扦插還要注意些什麼呢？這次邀請到信義社區大學友善農耕白益欣老師，告訴大家扦插小撇步，讓你一盆變多盆，還能與別人分享這份種植的喜悅。

「臺北市社區園圃推廣中心」位於花博公園中山親子館上方，緊鄰捷運淡水線圓山站(臺北市玉門街1號2樓)，不定期邀請各種議題講者，進行公開講座、討論或小旅行！現因防疫需要，閉館至6/14，未來視中央疫情指揮中及臺北市政府公告開放。想知道更多社區園圃課程及最新活動訊息嗎？可至Facebook粉絲專頁「臺北市社區園圃推廣中心」或台北市產業局官網查詢，相關報名網站。

(圖：臺北市產發局提供)

(中時新聞網)