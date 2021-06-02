弘道老人福利基金會宜蘭社區照顧服務中心設計了「防疫學習包」，讓長時間獨自居家防 疫的長者們重溫童年，乖乖在家「當學生、寫作業」。（弘道老人福利基金會提供／胡健森宜蘭傳真）

新冠肺炎爆發本土疫情後，各項防疫措施讓人民的日常生活受到諸多不便，連民間社福機構在關懷對象的照顧上也受到影響及限制，弘道老人福利基金會宜蘭社區照顧服務中心擔心防疫期間因志工訪視次數減少，導致受關懷的長者孤獨感遽增，特別自行設計學習包，讓長者們乖乖在家「當學生、寫作業」，幫助居家長輩在家動手、動腦，身心不因長時間居家防疫而退化。

「要乖乖待在家中寫作業喔！」弘道老人福利基金會宜蘭社區照顧服務中心的志工們，在爆發本土疫情、政府升高防疫警戒並祭出多向防疫管制措施後，經常對受關懷的長者們提

出這項叮嚀。

弘道老人福利基金會從宜蘭到屏東共有1200多位志工，平常定期到宅關懷獨居弱勢長者並且送發物資、協助居家修繕等，如今疫情升溫，弘道的志工及社工們，被迫減少到宅訪視的次數，改以加強電話關懷為主，但如果服務的獨居長輩急需要物資補給，志工及社工就會將物資放在長者的家門口後，再以電話通知長者開門拿取，如果關懷的長輩有異常的情形，則會立即回報給社工採取相關因應措施。

但志工及社工們也發現，在加強防疫期間，因為減少了人與人的接觸，長輩們的孤獨感明顯遽增，加上據點暫停服務，長輩長時間獨自一人居家防疫，也衍伸感到無聊、不知所措、心情煩悶，甚至身心退化等問題。

弘道基金會宜蘭社區照顧服務中心因而設計了「居家小學堂」學習包，內有畫紙、寫字練習等內容，讓長者們「重返童年」，乖乖在家中寫作業，另外還蒐集了線上運動影片，讓有使用智慧型手機的長者在家也能跟著影片持續運動，希望透過這些課程設計，讓長者們減少獨自居家防疫的孤獨感，也避免會身心退化。

(中時 )