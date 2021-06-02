Arm IP產品事業群總裁Rene Haas受邀於COMPUTEX Forum中，以「加速無所不在的智慧」為題發表演說，Arm是全球最普及的運算平台，基於Arm架構的晶片出貨量已累過1900億，台灣IC設計廠也都為其重要合作夥伴，包括聯發科(2454)近期與NVIDIA合作，就是採用Arm針對具AI能力的輕薄筆電提供特定參考平台，另外，Arm也和奇景光電、凌陽(2401)等均有合作。

Rene Haas表示，目前基於Arm架構的晶片出貨量持續攀升，截至2020年，Arm架構的晶片出貨量已累過1900億，這讓Arm成為全球最普及的運算平台，在如此迅速的成長下，深信在不久的將來，全球所有數位共享數據都將會通過Arm的技術進行處理，包括在終端裝置、數據網路以及雲端。

Rene Haas表示，迎接新運算新時代，機器學習與AI將橫跨所有運算環境，並透過特定運算實現，Arm依應用場景定義的系統單晶片(SoC)，正是因應當前的工作負載以及多元應用所提出的最佳解決方案。各式運算皆需有不同的運算元件組合，而Arm多樣化的IP選擇(如CPU、GPU、NPU)正能滿足合作夥伴對於以應用場景定義運算系統的需求，具備彈性的Arm全面運算解決方案整合硬體IP、實體 IP、軟體、工具與標準，涵蓋Arm消費性終端裝置解決方案，以及從邊緣至雲端的Neoverse平台，滿足合作夥伴對於高階、高效能與高效率的需求，Arm更藉由創新，加速合作夥伴創造產品差異、以及特定處理器的上市腳步。

基於Armv9架構的全新CPU激發了效能潛力，也順勢開啟了新的應用市場，以筆記型電腦為例，相較於2020年的主流筆電，採用Arm Cortex-X2的筆電在單執行緒效能上將提升40%，Arm Mali GPU在2020年出貨超過10億顆，持續位居全球GPU出貨量榜首。

Arm Flexible Access讓Arm的合作夥伴，在更低的風險下打造依應用場景定義的終端AI應用，並能更快的上市，這項計畫目前已有 90多個合作夥伴，超過半數以上為第一次合作的Arm夥伴，且多為新創公司，通過加入這項計畫，晶片合作夥伴不僅可以取用眾多的 Arm IP，並基於這些IP進行晶片設計，同時可獲得工具、技術培訓、支持等協助。

Arm是全球最普及的運算平台，Arm的技術持續讓合作夥伴受惠，合作夥伴之一聯發科，近期更與NVIDIA合作，為具AI能力的輕薄筆電提供特定參考平台，另外，還有凌陽、奇景光電，目前皆以Arm技術進行特定運算AI處理器的早期開發，凌陽整合Arm Cortex-A系列CPU、Mail GPU和Ethos系列類神經網路處理器，打造針對自動化工業機器人的SoC；奇景光電則以基於Cortex-M55以及Ethos-U55的SoC，研發應用於always-on通用型智慧影像辨識。

(時報資訊)