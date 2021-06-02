綠界科技(6763)指出，在面對疫情持續升溫的的情況下，提供商家包含超快速線上開店、線上付款、商品出貨物流及電子發票等一條龍服務，協助店家解決收款、出貨等金物流問題。綠界科技第1季營收年成長32.57％，EPS達5.27元，持續受惠疫情帶動網購市場升溫以及傳統產業轉型為電商的長期趨勢不變，預期下半年營運可望再創高。

綠界科技表示，自2020年疫情爆發以來，傳統產業紛紛開啟數位轉型的準備，綠界從去年開始就接到廠商反映，希望可以用電子商務彌補通路端下滑的收入。因此，綠界整合手邊提供服務，打造一條龍的支援，提供包含線上收款的金流服務、國內外物流支援及串接財政部平台的電子發票等等，只需要開立一組綠界帳號便可使用全部功能，如店家沒有線上可銷售的管道，綠界也提供開店平台的支援，新開發的ECShop服務，只需60秒就能完成線上開店，提供廠商最強大的支援。

去年以來市場上尋求綠界協助幫忙數位轉型的服務業者以生鮮食品、保健食品、防疫物資、遠端教學及居家辦公、蔬果採買及宅娛樂等六大領域為成長的最大宗。像是健康食品及防疫的廠商，包括日系保健品牌Suntory三得利、葡萄王(1707)、康那香(9919)，還有供應遠端教學設備(如筆電、桌機等)的宏碁(2353)、技嘉(2376)也都與綠界合作擴大電商佈局，透過綠界搶進電商市場獲得不錯成績。

(時報資訊)