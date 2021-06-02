新冠肺炎本土疫情衝擊各行各業，行政院通過特別預算加碼弱勢津貼，針對8大類弱勢族群，加碼補助3個月的紓困津貼，每人每個月1500元，新竹縣預計1萬8824人受益，將於6月3日中午後撥入受補助人的郵局帳戶，期望共度疫情難關。

新竹縣長楊文科表示，已指示社會處盡快協助弱勢民眾度過難關，依據中央規定及提供補助名冊，將一次性撥付5月到7月共3個月的補助金4500元。此次獲得補助的對象一共8大類，包含領有身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助（未滿18歲），特殊境遇家庭子女（含孫子女）生活津貼或子女（含孫子女）教育補助、經政府列冊且未領取前項各款補助的低收入戶及中低收入戶兒童與少年。

疫情期間，楊文科也強調縣府會持續關懷獨居老人、街友，透過電話問安的方式關心，並宣導防疫措施，協助民眾度過疫情。社會處也表示，在今年5月已領有身心障礙者申活等補助且經列冊者，6月3日即核發4500元，若在6、7月才取得符合資格者，則按月分別核發，同時具有多重福利身分者，只能擇1身分發放一次。

如有符合以上情形條件者，連絡電話請洽新竹縣政府社會處：

低收及中低收承辦人張小姐、廖小姐(03-5518101＃3171、3238)

身心障礙生活補助承辦人鄭小姐(03-5518101＃3184)

弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助承辦人徐小姐(03-5518101＃3155)

弱勢家庭兒童及少年生活扶助承辦人梁小姐(03-5518101＃3263)

中低收入老人生活津貼承辦人黃小姐(03-5518101＃3142)

特殊境遇家庭子女生活津貼承辦人尹先生(03-5518101＃3259)

(中時 )