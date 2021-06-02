成龍1999年和港姐出身的女星吳綺莉搞婚外情，當時吳綺莉更懷有身孕，不過成龍選擇回到正宮林鳳嬌身邊，吳綺莉只好獨自生下女兒「小龍女」吳卓林並撫養長大，而她不僅背負小三臭名22年，還被誤會是為了爭奪成龍家產，才未婚生女，近日她也談到當年生下的背後原因。

吳綺莉近日拍影片透露，她的男經紀人沒結婚卻要生孩子，讓她第一個反應是「你還沒結婚」，因此挺反對的，更吐槽「准生的不想生，想生的不准生，生育自由什麼時候實現？」似乎是有感大陸近期開放一對夫妻可以生育三個孩子。

吳綺莉談到當單親媽媽是緣分。(圖／翻攝自搜狐娛樂)

成龍1999年和吳綺莉鬧出婚外情。(圖／本報系資料照)

而吳綺莉也說到她尊重每個人決定，因為現在人工受孕技術也很發達，因此最後她也支持經紀人生孩決定，大讚他很勇敢，並提到自己也是單親媽媽，但「有時候緣分的東西很難講了」，似乎也是說明會替成龍生下女兒，都是因為緣分。

當年成龍爆出不倫戀後，他也開記者會坦言「犯了全天下男人都會犯的錯」，並表示孩子若是他的會認，但多年來都對吳綺莉母女倆不聞不問，網路更傳出吳綺莉曾對成龍開出天價撫養費，對此，吳綺莉指自己不願多做解釋，就是問心無愧。

經紀人也表示爭奪家產的傳聞不是真的，「如果她有這個念頭，早在吳卓林沒滿18歲以前，她就已經採取行動了」，並希望大家可以放過吳綺莉。

(中時新聞網)