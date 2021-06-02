基隆市某護理之家有5名住民確診，其中2人為洗腎患者，有鑒於雙北長照護理機構已爆發群聚，市長林右昌下午於防疫記者會宣布，將實施「洗腎診所加強版管理準則」，未來照護機構和洗腎中心的護理、工作人員需穿戴隔離衣、N95口罩等措施。

基隆市政府今公布18例確診個案，其中有2名為護理之家住民，分別是案9039、案9230，皆為昨確診住民（案8787）的室友，林右昌指出，案9039為80多歲男性，5月30日進行預防性快篩為陰性，隔日因身體不適，就醫採檢確診；案9230為90多歲男性，5月30日預防性快篩陰性，6月1日⾝體不適，採檢陽性。

雙北長照機構近日爆發人員染疫，過去一週已有數名年邁確診者病逝，而基隆某護理之家也出現群聚感染現象，從5月29日至今有5名住民相繼確診，衛生局長吳澤誠表示，第一名確診者出現時，已請市立醫院進入進行快篩，包括護理之家和洗腎診所總計約200多人，其中45人被匡列為密切接觸者，更進一步實施PCR檢測，目前情勢控管中。

為避免照護機構和洗腎中心成為防疫破口，林右昌表示，將加強管理洗腎診所，.包括病友及工作同仁須快篩陰性後，才能進入洗腎診所；篩檢陽性洗腎者統一星期1、3、5晚上治療，執行後診所全面進行消毒；照護機構採分流方式，護理人員及工作人員不可交替及輪班，應分層負責，並需配戴N95口罩、髮帽、隔離衣等措施。

此外，林右昌說，照護機構人員也處在高風險區，必須照顧年邁者者，扮演重要角色之一，也應該被列為優先施打疫苗對象，已向中央反映，目前等待回應。

(中時 )