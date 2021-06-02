台灣本土疫情嚴峻，中央有意採購二期臨床試驗尚未解盲的國產疫苗，引發外界疑慮，台北市長柯文哲說，他支持台灣疫苗與本土生技產業，但感染已滲透整個北市，人流管制撐不了多久，建議購買國際認證疫苗擋一下比較好，至於還沒三期試驗就要人民接種，柯則酸「我們是醫學院教授，我們沒有辦法支持目前中央很多說法。」

北市府下午舉行防疫記者會，媒體問及台灣國產疫苗尚在第二期試驗階段，但中央似乎想加速通過緊急使用授權（EUA），彌補國內疫苗不足現況，也強調國外3大上市疫苗通過EUA時也都僅完成二期試驗。

柯文哲表示，這題過去一周已有諸多討論，是非對錯大家心理有數，他雖然支持台灣疫苗與本土生技產業，但疫情狀態與1年前不同，如今邊境的防線已破，病毒更從萬華向外延伸，滲透整個台北市，雖然市府花很大力氣，用停課停夜市等管制勉強維持現況，但要思考能撐多久？

柯認為，在疫苗尚未開打前，只要鬆懈確診數就會飆升，倘若國際上有可認證的疫苗，只要價格合理就可買來施打，先擋一下，趁疫情還在雙北肆虐前先行防堵，否則再過三周就會慢慢擴散到全台灣，與其搞到遍地烽火，不如在此階段盡可能滅火，才是正確做法。

話鋒一轉，柯也針對外界對國產疫苗的疑慮再嗆中央，「我很抱歉，我們還是科學家，我們還是醫學院的教授，我們實在是沒有辦法支持目前的中央很多說法。」也說政府不該只著眼在本土生計和疫苗產業上，畢竟疫情是整個台灣的問題，戰略邏輯要清楚。

至於基隆市長林右昌說，地方自購疫苗將造成貧富對立、撕裂社會一事，柯文哲則說「那如果這樣的話，中央趕快疫苗進來，看怎麼解決，我不想再討論了，是非對錯大家都有數。 」

(中時 )