5月台電兩度大停電，讓電力供給不穩問題浮出檯面。SEMI智慧儲能委員會今天對政府提出三大建言，訴求大力發展儲能系統。三建言包括再生能源搭配儲能VPC（自願性產品驗證）、用電大戶儲能參與輔助服務、饋線與變壓器容量有效利用，提高儲能併網容量。

再生能源受控天氣，其間歇性、不可預測性對電力調度是挑戰，SEMI智慧儲能委員會希望整合政府及產業力量，加速儲能發展根本解決缺電挑戰。SEMI智慧儲能委員會共同主席、聯合再生儲能事業副總曾建華指出：「當再生能源發電比例越來越高時，越需要搭配儲能系統，讓尖峰時刻多餘電力儲存下來，在台電第二用電尖峰時釋放使用。」

對於三大建言，SEMI智慧儲能委員會表示，再生能源應搭配儲能VPC，建議可透過制定差別躉購費率，依據其再生能源裝置可達成的輸出變動率控制程度給予不同的購電價格，鼓勵業界投資再生能源。此舉並非增加整體成本，而是將原先為了克服再生能源波動，計畫在電網上的投資移轉到發電端。

至於鼓勵用電大戶投入儲能整備，因根據經濟部「用電大戶」條款，規範契約容量5,000kW以上用戶，必須在5年內設置契約容量10％的再生能源，4個義務選擇其中之一是允許設儲能系統。SEMI智儲會提醒，部分業者可能採用低價設備僅應付檢查，為鼓勵用戶採用優質設備，建議政府開放用電大戶參與台電的電力輔助服務，並設定較低費率，以平衡義務投資與效益。

而再生能源為間歇性供電，PV發電站饋線及變壓器容量在非尖峰及夜間時段可提供儲能系統應用，但現階段這些基礎設施普遍不足，或因拉線距離太遠而造成成本過高。針對此一現況，除了需要新建輸配電線路及變電站，既設的的PV發電站，閒置變電站等基礎設可重新盤點，對冗餘時段與容量進行有效利用，必能提高輸電量及電網穩定之效益。

(中時 )