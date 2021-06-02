桃園地方法院法官蔡政佑去年5月偷拍曾姓女法官Line對話及照片，遭桃園地院依妨害祕密罪判處5月徒刑，他提出上訴，不過未提理由，遭桃園裁定應於7日內補提理由，逾期未補正，即裁定駁回其上訴，另外蔡也在上月13日起停職。

蔡政佑去年5月25日，見到同辦公室的曾姓女法官電腦螢幕跳出巫姓男子以Line訊息稱她為老婆，遭蔡誤認以為有婚外情，因此拿手機翻拍電腦螢幕，向法院院長邱瑞祥檢舉。邱詢問曾女後，發現是烏龍，曾女發現被偷拍螢幕，因此蒐證。而邱瑞祥告知蔡後，蔡半信半疑，又偷拍曾女螢幕，遭錄影機攝下，因此被提告妨害祕密罪。

為此桃檢還出動搜索桃園地院，引起軒然大波。今年4月桃院法官審理後，依妨害祕密罪將他判有期徒刑5月，可上訴。不過蔡政佑上訴後，卻僅寫上「上訴理由容後補陳」，卻在上訴期間滿20日內仍未補提理由，因此裁定送達後7日內補提上訴理由，若逾期未補正，即裁定駁回其上訴。

此外蔡政佑也被法官評鑑委員會決議移送職務法庭，建議撤職。司法院為此要求蔡停職候審，公文5月12日送達，13日生效。

(中時 )