疫情加速遠距教學、辦公的普及，行動支付也成疫情時代的新常態，「台灣Pay」積極前進校園推廣，今年舉辦第二屆「台灣 Pay 校園創意推廣競賽」，分為「創意短片推廣組」及「趣味迷因梗圖組」，祭出高額獎金鼓勵年輕人大膽發揮創意，不僅貼心提供民眾吃喝玩樂的消費性需求，更竭力扶植台灣青年學子，希望藉助年輕人的創意出招，運用推展更多屬於台灣的支付潮流，共創零接觸生活圈。

據金管會最新公布我國金融機構行動支付交易金額統計，截至2021年3月底止，行動支付累計交易金額高達5,032億元，受到疫情持續延燒影響，加上行動金融卡操作較為簡便，可使用商家與場域也不斷擴增，皆大幅提高了民眾使用意願，「台灣Pay」自服務上線至109年底，整體累計交易筆數及金額，已達4,293萬筆及1,550億元，行動金融卡的交易金額躍升為五大行動支付態樣之首，年增幅超過145％。

作為最挺台的行動支付，台灣Pay希望在台灣每一個常見生活場域，讓消費者都能用最道地的行動支付做最精打細算的消費，凸顯「台灣Pay跟台灣人最Pay」的形象。今年以「我台灣製造，我挺台的」為主軸，期盼引起年輕人透過台潮表達對在地文化的認同，身為台灣人就要用最道地的行動支付，我用台灣Pay我驕傲。

第二屆「台灣 Pay 校園創意推廣競賽」競賽內容分為「創意短片競賽」與「創意迷因梗圖製作大賽」兩項，高中職以上具學生資格者即可報名參加。「創意短片競賽」邀請參賽者以影像結合台灣Pay日常運用場景，傳遞「台灣Pay就是你的生活日常」的概念，推廣在地支付的特色與便利性，獲選金獎即可將10萬元獎金帶回家，更有銀獎5萬元、銅獎2萬元、佳作1萬元(6名)的多項獎項。

「創意迷因梗圖製作大賽」，以「台灣Pay這些功能超方便！」為主題，使用台灣Pay吉祥物及商標等CIS素材加以製圖，打造最具創意與年輕人討論熱度的迷因梗圖就有機會成為下一位抱走Switch及價值1萬禮券的迷因大師！獎項更有銀獎1萬元、銅獎6000元、人氣獎3000元(8名)等多項人氣大獎。此外，為勉勵學子大膽表達想法，凡作品通過審查即可獲得價值500元的101美食卡。

「台灣Pay」不遺餘力打造台灣「共榮」、「共好」的支付生態圈，台灣正處於疫情時期，鼓勵民眾一同防疫將零接觸視為首要任務，使用台灣Pay支付消費，不僅能落實零接觸防疫，更能提升生活便利性。未來台灣Pay也將持續藉由整合服務，實踐真正的「普惠金融」，期許成為金融業推動行動支付的堅強後盾。

(中時 )