美股休市一日後，周二漲跌互見，那指小跌0.09%。港股則開低走低，最多跌257點。

周三香港恆生指數收跌170.38點或0.58%，為29297.62點。國企股(H股)跌38.91點或0.35%，為10951.84點。今日成交金額為1307億港元。

科技指數跌0.85%，成分股多數下跌，比亞迪電子跌4%、網易跌3.4%、阿里和美團皆走跌。

騰訊跌0.24%，報626.50港元。北京青少年援助中心周二將騰訊的手機遊戲告上法院，認為侵害未成年人的權益，提起未成年人保護的民事訴訟。然騰訊近兩日股價未出現大波動。

吉利汽車漲5.9%，報21.40港元。花旗認為吉利在車用晶片短缺問題上，可在鴻海和其他夥伴協助下，恢復較同業快速，並將目標價從51.5港元提升至52.25港元。

中國中央推出三孩政策，概念股泡泡瑪特漲3.2%，為連三日的上漲。

(時報資訊)