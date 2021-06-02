受惠晶圓代工景氣持續熱絡，尤其成熟製程供不應求，帶來漲價效應，光罩(2338)4月營收4.8億元創新高，年增35.57%，自結單月淨利1.91億元，年增635.47%，每股淨利達0.93元。

光罩今(2021年)年第一季營收12.76億元，季減2.7%，年增15.4%，為歷年同期新高。單季毛利率26.22%，營業淨利7248億元，加上業外利益共2.66億元挹注，淨利2.83億元，每股淨利1.64元。

光罩也受惠合併效應，4月合併營收除了美祿、群豐、昱嘉，再加入艾格生之營收，4月營收達4.8億元新高，年增35.57%，本業持續賺錢加上業外挹注，自結單月淨利1.91億元，年增635.47%，每股淨利0.93元。

因成熟製程供不應求，客戶強勁需求，目前台灣光罩產能持續爆滿，並已陸續對急單及部分產品調整價格，法人預期第二季本業的業績有機會攻高，下半年旺季效應亦可期，全年營收估逐季走揚。

法人認為，目前光罩整體產能利用率滿載，第二季營收、獲利皆有機會挑戰新高，全年營收力拚逐季走揚，今年營收估可雙位數成長，在本業營運看升，加上旗下轉投資體質改善，今年獲利表現也將再優於去年。

台灣光罩產品為半導體用的光罩，客戶包括台積電、世界先進、聯電、格羅方德等。過去主要製程以成熟技術，供應給6吋/8吋晶圓代工廠，近年也切入12吋廠。

台灣光罩前兩年斥資約20億元打造高階光罩新產線，並已順利跨入90奈米、65奈米較高階製程；今年也規畫擴大資本支出，並逐步跨入40奈米、28奈米，其中40奈米目標今年底至明年初量產。隨著公司邁入較高階製程，未來有機會爭取到更多訂單。去年12吋光罩占光罩業務比重約10%，今年有望提高到20%以上。

光罩去年第四季營收13.11億元，再創單季新高，本業續賺加上業外挹注，去年第四季每股獲利2.42元，再優於第三季的1.27元，也帶動全年獲利攀高。光罩2020年營收46.67億元，年增約34.5%，連續三年寫下新高。全年淨利4.86億元，每股淨利3.34元，同創新高。

(時報資訊)