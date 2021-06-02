先前預測湖人與太陽是「五五波」之後，TNT球評巴克利(Charles Barkley)乾脆鐵口直斷，表示湖人不可能衛冕了。巴克利說：「即使能夠打敗太陽，他們奪取總冠軍的機率仍然是零。他們球員的狀況不佳，例行賽缺陣太多場，你不可能隨便在中途拿起籃球就可以打敗那些強隊。」

「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)缺陣讓湖人在重要的第5戰慘敗，被太陽以3勝2負聽牌。巴克利說：「去年湖人差點要擲銅板來決定誰是總冠軍賽MVP，顯示戴維斯有多麼優秀。我說過了，而且我維持我的論點，如果他們沒有戴維斯，今年是沒有機會贏的。」

同時巴克利對戴維斯的情況相當悲觀，「打籃球是很辛苦的，如果你沒有足夠的時間復原，你繼續比賽就會帶來更多的傷勢，戴維斯原本就有長串的傷病史。沒有人可以在幾個小時之內從腿筋或腹股溝拉傷之中復原，戴維斯應該留在洛杉磯休養，我很訝異他居然在比賽前試圖暖身。」

一向最挺湖人的歐尼爾(Shaquille O'Neal)也嘆道：「湖人打得很軟弱，他們鬥志渙散、缺乏自尊、沒有危機意識。當一個主將倒下，你們其他人就要趁機站出來，很多球隊都會有那種想要尋求表現機會的人。像是庫茲馬(Kyle Kuzma)就應該要挺身而出的，我以為他可以砍個30分。」湖人主將詹姆斯(LeBron James)只有24分，庫茲馬15分就是全隊次高了。

(中時新聞網)