「大陸第一網紅」馮提莫靠著甜美臉蛋和清亮嗓音，在大陸網紅圈紅透半邊天，甚至還轉戰歌手，然而近年來馮提莫的人氣卻大不如前，還數度傳出整型消息，日前又有網友挖出她大學前的青澀舊照，發現他的模樣和現在相去甚遠，再度在網路引起熱議。

馮提莫人紅是非多，長期身陷整形疑雲，微博日前瘋傳一張她17歲的舊照，只見她頂著厚重的黑色長髮和齊劉海，身穿卡通圖案上衣，搭配格子連帽外套，體型明顯有些圓潤，臉蛋也有嬰兒肥，眼睛還是單眼皮，鼻子沒有現在來得精緻立體，和現在的模樣簡直判若兩人。

馮提莫17歲的模樣和現在判若兩人。（圖/翻攝自微博）

照片曝光後，在網路上掀起熱議，不少網友都直言「整了很多地方」，還有人不客氣狂酸：「妳要是長鬍子我肯定把你貼床頭了，比鍾馗管用吧！ 」、「這是同個人？」但也有粉絲替她緩頰，還是看得出來是同個人，「不就是換了髮型，臉瘦了點嗎」、「可愛啊」。

馮提莫遭酸豬鼻子。（圖/翻攝自馮提莫微博）

過去馮提莫就常傳出有進廠維修，去年她參加東方風雲榜音樂盛典，以一襲深V薄紗露背禮服驚豔全場，當時無P原圖流出，就有網友發現她整個五官都變了，看起來鼻塌臉腫，先前曬出可愛自拍，又被酸是「豬鼻子」，加上粉絲團的人數也大幅下降，聲勢可以說是大不如前。

(中時新聞網)