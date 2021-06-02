疫情嚴峻全台提升至三級警戒，將遠銀離櫃率推升至94.4％，5、6月疫情更趨險峻，離櫃率可望再攀另一高峰。「離櫃率」是金融服務數位化的重要指標，遠銀「離櫃率」站穩94.4％，表示100筆交易中，只有6筆是透過臨櫃完成的，其餘94筆交易皆是透過數位自動化服務完成。

遠銀從數位客群的大數據分析發現，一年來客戶透過數位金融完成交易的最熱門時段是中午休息時段，可見即使是銀行營業時間，客戶也不想親自跑銀行，仍選擇以數位方式完成金融交易。對此，遠銀數位金融事業群副總經理戴松志表示：「因應疫情，客戶對數位金融服務需求大升，遠銀發現客戶於白天使用數位金融交易一年成長5倍，20：00-06：00夜間交易時段更活躍，成長了6倍。

遠銀表示，疫情衝擊驗證了遠銀數位金融是防疫的新戰力，也驗收了遠銀多年以來深耕數位金融的數位化成果，未來遠銀會持續以「務實的數位金融」為核心，繼續深耕客戶體驗優化、金融服務流程數位化及創造新商業模式三大面向，提供滿足客戶多元需求的便捷金融服務。

遠銀發現，民眾對零接觸的行動支付需求大增，2021年以來，客戶透過Bankee數存帳戶連結「電子支付帳戶」的使用劇增3.5倍。

(中時 )