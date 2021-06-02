日本政府相關人士2日透露稱，目前正計畫將F-35A匿蹤戰機部署到小松基地（石川縣小松市)，最快在2025年進行。此舉是應對中國大陸與俄羅斯愈來愈強的空防壓力。

共同社報導，官房長官加藤勝信在2日的記者會上就F-35A的部署地表示：「正在以目前擁有戰機部隊的基地為中心進行探討。小松基地也是有力候選。」

小松基地位在日本海一側，也是日本海沿線唯一的航自基地，目前部署了約40架F-15J戰機，目前防衛省正在討論是否用F-35A替換F-15J，初期先部署4架，之後可能增至約20架。該計劃最快於3日通知石川縣和小松市。

F-35A是最暢銷的第5代戰機，擁有不易被雷達發現的隱身性能，以及多功能任務特性。日本計劃引進105架(包括A型與垂直起降的B型)，現在航空自衛隊的F-35A是安排在本州東北部的三澤基地，主要是人員培訓的工作。

(中時新聞網)